CAPUANO (all. Avellino): “Catania grandissima squadra e ben allenata, ma noi viviamo un periodo ottimo”

Conferenza stampa alla vigilia di Catania-Avellino. Il tecnico biancoverde Eziolino Capuano rilascia alcune dichiarazioni dopo la sconfitta beffarda di Teramo:

“Sicuramente il morale non è dei migliori dopo una prestazione del genere, prendendo gol al 90′ su palla inattiva dove purtroppo avevamo dei codici ben precisi ma abbiamo perso l’uomo commettendo una disattenzione insolita per noi. Avremmo dovuto difendere da squadra. Quando perdi giocando bene ti rimane dentro, ma abbiamo sicuramente l’esperienza necessaria per resettare tutto e mettere quella partita nel dimenticatoio. C’è stato poco tempo per preparare la trasferta di Catania”.

“Il Catania è squadra forte, però noi attraversiamo un periodo ottimo sia in termini di prestazioni che di risultati. Affrontiamo una squadra ben allenata, molto organizzata con giocatori totalmente differenti da questa categoria ma, come dico sempre, non saremo la vittima sacrificale pur consci di affrontare una grandissima formazione”.

“Qualche giocatore riposerà dove c’è la possibilità di farlo, ad altri chiederemo sacrifici ulteriori. Catania ed Avellino sono due grandissime piazze che meritano la Serie A, ma io penso a preparare al meglio la mia squadra per raggiungere al più presto la salvezza. Abbiamo un discreto margine, però bisogna continuare a pedalare. Stiamo facendo benissimo, non bene ma il cammino è ancora lungo, tortuoso e con tante insidie dietro l’angolo. Molti dicono che abbiamo la salvezza a portata di mano, io ritengo che sia utopistico dire determinate cose”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***