VERSO AVELLINO – CATANIA: alla scoperta degli irpini

L’Avellino sarà il prossimo avversario del percorso rossazzurro nel campionato di Serie C 2019-20. Gara ostica per il Catania che si misurerà con un club di tradizione. L’Avellino è una delle provinciali storiche del nostro calcio, definita da Gianni Brera «la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana». Le dieci partecipazioni consecutive in Serie A tra il 1978 e il 1988 restano l’apice raggiunto dai Lupi, ripartiti dai dilettanti dopo l’esclusione dal campionato cadetto nel 2018. Inseriti nel raggruppamento comprendente compagini sarde e laziali, il cammino in quarta serie si è rivelato tutt’altro che agevole. Tuttavia, un finale in crescendo (10 vittorie di fila da febbraio in poi) ha consentito agli irpini di raggiungere in vetta il sorprendente Lanusei. La promozione in C è arrivata dopo il decisivo spareggio giocato in campo neutro a Rieti (2-0).

La stagione 2019-20 dell’Avellino è cominciata un po’ in sordina a causa di difficoltà societarie. Il direttore sportivo (Salvatore Di Somma) è stato nominato soltanto il 25 luglio, appena in tempo per costruire una squadra dignitosa da affidare ai tecnici Ignoffo e Cinelli. Poi, ancora un terremoto societario ed il cambio alla guida tecnica con l’assunzione di Eziolino Capuano, esperto conoscitore del campionato. Adesso sembra che il peggio sia passato con lo sblocco del calciomercato che consentirà agli irpini di rinforzare la rosa nei prossimi giorni.

Dell’organico della scorsa stagione sono rimasti soltanto profili importanti come Morero, Zullo, Di Paolantonio e Alfageme, a cui si sono aggiunti elementi altrettanto affidabili per la categoria come Celjak, Laezza (proveniente dalla Sicula Leonzio), De Marco e Albadoro. Il 98′ Rossetti, il ’99 Micovschi ed il 2000 Parisi sono altri profili interessanti. Pesa l’assenza dell’infortunato Charpentier in attacco. Curiosità: disponibile per Catania il neo acquisto Bertolo, catanese che non ha mai indossato la casacca rossazzurra ma ha già affrontato diverse volte l’Elefante. Da segnalare anche il colpo Izzillo per il centrocampo. Sul piano tattico, la squadra continua a lavorare sulla base di un 3-5-2, sistema di gioco che garantisce adeguata copertura alla retroguardia.

