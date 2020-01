CAPUANO: “Lo Monaco ha rimesso in piedi un pò tutto, ora si valuta come salvare il Catania”

L’ex terzino rossazzurro Ciro Capuano sulla situazione del Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

“Da quando Lo Monaco è tornato già sapeva a che situazione andava incontro, i debiti c’erano. Il Catania quando è sceso in Lega Pro con la disfatta di Pulvirenti e Cosentino già stavano pensando al fallimento, poi il ritorno di Lo Monaco ha rimesso in piedi un pò tutto. Adesso stanno valutando come salvare questo Catania, stiamo aspettando come tutti le loro decisioni. In alcuni casi è meglio che riparta da zero come hanno fatto Palermo, Cesena, Parma e tante altre. Non è una cosa bella, è giusto salvare la matricola ma non è facile. Gli auguri per il 2020 del Catania? Mi auguro che possa tornare la serenità con un progetto per il futuro e di portare il Catania dove merita”.

