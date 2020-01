GALLO (all. Ternana): “Coppa Italia importante, ci giochiamo tanto”

Ripresa del campionato con tanti impegni da sostenere per la Ternana nelle prossime settimane. Fabio Gallo, allenatore rossoverde, si è così espresso nei giorni scorsi ai microfoni de Il Messaggero:

“Abbiamo modificato la preparazione (a dicembre, ndr) in modo da avere carichi importanti, perché poi sarà importante recuperare. In quel periodo ci giochiamo tanto. La Coppa Italia è importante perché dà lustro alla società e ai giocatori. In tutte le partite, dall’Olbia in poi, abbiamo sempre fatto il massimo. In campionato gli scontri diretti potrebbero darci la possibilità di diminuire il gap. Arrivare in forma ai playoff? Dobbiamo giocare sempre pensando che possiamo arrivare primi. Quella deve essere la mentalità. La squadra ha sempre giocato al massimo, anche se qualche volta non ci siamo riusciti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***