Per esigenze di natura organizzativa, il match valido per il recupero della 1/a giornata di ritorno del campionato di Serie C tra Catania ed Avellino allo stadio “Angelo Massimino” potrebbe registrare una variazione all’orario del fischio d’inizio. Fissata per mercoledì 22 gennaio alle 18.30, la gara potrebbe essere anticipata alle ore 15.00 su richiesta della società irpina. Vedremo se la Lega Pro accetterà.

