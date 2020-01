LUCARELLI: inizio anno solare, c’è un tabù da sfatare

Domenica 12 gennaio 2020, sul campo della Virtus Francavilla, per la sesta volta nella carriera d’allenatore Cristiano Lucarelli affronterà un match d’inizio anno solare. I precedenti (tutti in terza serie ndr) non sorridono al tecnico livornese, mai vittorioso in questi casi e sempre sconfitto ad eccezione dell’1-1 di Lecce risalente al 21 gennaio 2018 (rigore di Lodi per il Catania, pareggio di Di Piazza ndr) e del medesimo risultato sulla panchina del Viareggio, al cospetto del Catanzaro. Tra l’altro uno dei ko riportati si concretizzò proprio in trasferta contro la Virtus Francavilla, quando guidava l’ACR Messina.

21 gennaio 2018, Lecce 1-1 Catania

21 gennaio 2017, Virtus Francavilla 3-1 ACR Messina

9 gennaio 2016, Tuttocuoio 0-2 SPAL

6 gennaio 2015, Savona 2-0 Pistoiese

5 gennaio 2014, Viareggio 1-1 Catanzaro

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***