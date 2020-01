CATANIA: dal Monopoli al Picerno, il calendario di febbraio

Il tour de force del Catania prosegue fino a domenica. La settimana successiva, però, finalmente il Catania potrà un attimino respirare. Ma sarà soltanto questione di poco tempo. Sì, perchè il calendario del mese di febbraio che sta per aprire i battenti vedrà successivamente i rossazzurri di scena con Cavese, Ternana, Reggina, ancora Ternana e Picerno. Da Cava in poi, etnei ripetutamente in campo fino al 26 febbraio con due turni infrasettimanali. Ma c’è una nota lieta: tre gare consecutive il Catania le giocherà tra le mura amiche. E saranno importanti per delineare il futuro in questa stagione, soprattutto la data del 13 febbraio, quella del ritorno della semifinale di Coppa con la Ternana.

