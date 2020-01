CATANIA: le gare esterne del 2020, gennaio e marzo i mesi più impegnativi

In attesa di capire se il Catania riuscirà a staccare il pass per la finale di Coppa Italia Serie C (da disputarsi in gara doppia), ecco riepilogato il calendario rossazzurro del nuovo anno solare contenente tutti gli impegni esterni (qui, invece, il calendario casalingo). Domenica sarà il primo confronto ufficiale dell’Elefante nel 2020, recando visita all’ostica Virtus Francavilla. Gennaio e marzo i mesi con più partite da disputare in trasferta. Menzione particolare merita l’andata di Coppa con la Ternana allo stadio “Liberati”, pochi giorni dopo l’impegnativa gara di Viterbo.

Domenica 12 Gennaio 2020, Virtus Francavilla-Catania

Domenica 26 Gennaio 2020, Viterbese-Catania

Mercoledì 29 Gennaio 2020, Ternana-Catania (Coppa Italia, andata semifinale)

Domenica 9 Febbraio 2020, Cavese-Catania

Mercoledì 26 Febbraio 2020, Az Picerno-Catania

Domenica 8 Marzo 2020, Bisceglie-Catania

Domenica 15 Marzo 2020, Bari-Catania

Mercoledì 25 Marzo 2020, Sicula Leonzio-Catania

Domenica 5 Aprile 2020, Casertana-Catania

Domenica 19 Aprile 2020, Rende-Catania

