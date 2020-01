VERSO TERNANA – CATANIA: Lucarelli, quella volta che segnò il gol vittoria al “Liberati”…

Per la prima volta nelle vesti di allenatore Cristiano Lucarelli si appresta ad affrontare la Ternana. Da giocatore, invece, Lucarelli è sceso in campo tre volte contro la formazione rossoverde senza mai conoscere la sconfitta, ottenendo un pareggio (con la casacca del Lecce) e due vittorie (tra le fila di Torino e Livorno). Il 27 marzo 2004, peraltro, fu l’ultima volta che calcò l’erba del “Libero Liberati” siglando il gol decisivo ai fini della vittoria per 2-1 del Livorno, in Serie B. L’attuale difensore della Juventus Giorgio Chiellini portò in vantaggio i toscani, momentaneo pareggio di Massimo Borgobello e rete di Lucarelli al minuto 85. Quest’ultimo concluse il torneo cadetto con ben 29 reti all’attivo contribuendo fortemente alla promozione del Livorno in A.

