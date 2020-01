CATANIA: vacanze finite, si riparte in attesa di novità sul futuro

Primi allenamenti del 2020 per il Catania a Torre del Grifo. Vacanze già finite per la comitiva rossazzurra che, in un clima d’incertezza, prepara la trasferta del 12 gennaio sul campo della Virtus Francavilla dando inizio al girone di ritorno. Quasi metà della rosa a disposizione di mister Lucarelli si prepara a lasciare Catania, tra giocatori non rientranti nei piani del club ed elementi in uscita per venire incontro alle esigenze di bilancio della società stessa, chiamata a snellire sensibilmente il monte ingaggi. Sul fronte cessione societaria, al di là delle smentite, a giorni dovrebbe essere intavolata la prima vera trattativa ma si lavora a fari spenti e con la massima riservatezza.

