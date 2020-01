IL COMITATO: “Inviata Pec con documentazione richiesta dal Catania”

Nota ufficiale studio legale Paladino e Castelli

Lo studio Paladino e lo studio legale Castelli, che rappresentano il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’, rendono noto che in data odierna e precisamente alle ore 19 è stata inviata allo studio dell’avvocato Giuseppe Gitto, designato da Finaria come referente per l’avvio della trattativa, la Pec contenente i documenti richiesti dal Catania Calcio secondo la vigente normativa Figc in merito all’acquisizione di quote di società professionistiche. Il comitato, inoltre, intende precisare come le uniche comunicazioni e le uniche notizie reali siano quelle che provengono dagli studi Paladino e Castelli. Quanto riportato negli ultimi giorni da alcune testate giornalistiche non rappresenta in alcun modo la realtà.

