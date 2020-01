TORRE DEL GRIFO: otto gol alla Berretti. Triplette per Di Piazza e Curiale, anche Barisic e Curcio in gol

Il Catania ha svolto a Torre del Grifo, due sedute in vista della sfida al Potenza: in mattinata, mister Cristiano Lucarelli ha diretto una partita a tema con esercitazioni sui calci piazzati; nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, i rossazzurri hanno disputato una partitella con la Berretti, conclusa sull’8-0 dopo un’ora e venti minuti di gioco in due tempi da 40’: triplette per Di Piazza e Curiale, a segno anche Barisic e Curcio. Allenamenti individualizzati per Mazzarani. Per Dall’Oglio, sessione mattutina in gruppo e lavoro differenziato nel pomeriggio.

