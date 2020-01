CURIOSITA’: Curcio poteva già essere rossazzurro in estate

Si attende soltanto l’ufficialità del passaggio del trequartista Alessio Curcio dal Vicenza al Catania, sulla base di un contratto con scadenza a giugno 2021. Le strade tra Curcio ed il Catania si erano già incrociate lo scorso mese di luglio, quando il profilo del ragazzo venne proposto alla società etnea per favorire lo sviluppo della trattativa per la cessione di Alessandro Marotta al club veneto. Alla fine Marotta sposò comunque il progetto biancorosso, mentre Curcio non andò in Sicilia poichè l’allora allenatore rossazzurro Andrea Camplone si oppose al trasferimento, non avendo il giocatore le caratteristiche adatte al suo 4-3-3. Adesso invece c’è, in primis, il benestare di mister Cristiano Lucarelli che lo stima molto fin dai tempi di Livorno.

