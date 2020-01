ESCLUSIVA: il Catania non ha ancora sciolto le riserve per Mbende e Saporetti

Emmanuel Mbende e/o Lorenzo Saporetti via da Catania? Una possibilità, non una certezza. Entrambi percepiscono infatti un ingaggio in linea con il budget del club rossazzurro e potrebbero anche non muoversi dalla Sicilia nell’attuale finestra di calciomercato. A meno che il Catania, a parità di condizioni economiche, non reperisca profili ritenuti migliori. Per il momento la società etnea non ha sciolto le riserve e ribadiamo che, tra i due giocatori, il più richiesto è l’ex Cambuur che piace a 4-5 club (italiani ed esteri).

