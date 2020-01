ESCLUSIVA – Signorini, l’agente: “Catania? Al momento solo un sondaggio esplorativo”

Quale futuro per Andrea Signorini? Il difensore del Catanzaro è stato ripetutamente accostato al Catania in queste settimane. Motivo che ci ha spinto a contattare il suo agente, Gerry Palomba, per saperne di più sul tema:

“La trattativa con il Catania non è in dirittura d’arrivo. C’è stata qualche chiacchierata, diciamo un sondaggio esplorativo nei giorni scorsi. Poi non ho più sentito nessuno da Catania. Parliamo di una grande piazza, ma è chiaro che i matrimoni si fanno in due. Abbiamo dialogato, inoltre, con altri club. Può anche darsi che il ragazzo non si muova da Catanzaro, ma la vedo difficile sinceramente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.