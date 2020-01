ESCLUSIVA: il Catania punta un altro centrocampista di spessore

L’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Bruno Leonardo Vicente non sarà l’unica per quanto concerne il reparto di centrocampo. Informazioni raccolte in esclusiva da TuttoCalcioCatania.com assicurano che il Catania sta sondando concretamente il mercato alla ricerca di un ulteriore profilo di qualità in mediana. Per il momento non possiamo svelare il nome. Il calciatore è di età inferiore ai 30 anni e milita in una squadra che attualmente occupa uno dei primi 5 posti della classifica di uno dei tre gironi di Serie C.

