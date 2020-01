CATANIA (Sondaggio chiuso): cessione club a cordata, tifoseria spaccata in due sulla fattibilità

Uscito definitivamente di scena Raffaello Follieri attraverso un comunicato emesso dallo studio Alioto e Giuffrida a nome della Follieri Capital Ltd, resta in piedi l’interesse manifestato dal Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio attraverso una cordata capeggiata da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. A questo proposito, va in archivio il sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com.

Secondo una leggerissima maggioranza di votanti composta dal 29%, la cordata in questione acquisirà le quote societarie del club già nel mese corrente. Poi si registra un 22% che supporta la tesi della cessione a tale cordata, ma a fine campionato. Complessivamente, quindi, il 51% ritiene fattibile il passaggio di consegne. Il rimanente 49% manifesta, invece, pessimismo a riguardo: percentuale caratterizzata dal partito dei “No, Pulvirenti non venderà il Catania” (26%) e “No, non credo che questa cordata abbia le basi per avviare la trattativa” (23%).

