ESCLUSIVA: confermato l’interesse del Catania per Ferrari, ma…

Radio mercato ha accostato al Catania, nelle scorse settimane, il profilo di Franco Ferrari. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, trova conferma l’interesse manifestato dal Catania. Il profilo di Ferrari piace al tecnico Cristiano Lucarelli ed il centravanti italo-argentino attualmente in forza al Bari cambierà con ogni probabilità casacca questo mese. Sulle sue tracce numerose società di Serie B e Lega Pro, ma si registrano anche richieste dall’estero. In tutti i casi bisognerà trovare l’accordo anche con il Napoli, proprietario del cartellino. La priorità assoluta viene data alla B ma, qualora non ci fossero sviluppi, l’ipotesi Catania verrebbe presa in considerazione.

