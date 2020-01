ESCLUSIVA – Fornito, l’agente: “Addio al Catania con rammarico, a Rende può mettersi in mostra”

Francesco Iovino, agente del centrocampista ex Catania Giuseppe Fornito ora in forza al Rende, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com soffermandosi sull’addio del suo assistito al club rossazzurro:

“Ha fatto questa scelta, avvicinandosi a casa. Può resettare un attimino dopo avere avuto una serie di problemi fisici e non giocando a Catania. Aveva l’intenzione di ripartire al 100% delle motivazioni. Ha bisogno di mettersi in mostra, adesso fisicamente sta benissimo e crede nell’obiettivo salvezza. Il ragazzo ha lasciato una piazza importante e questo rappresenta per lui un grande rammarico. Auspicava tanto di fare bene in Sicilia, non ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità. E’ un cruccio che si porta dietro purtroppo, ma ci sono stati degli eventi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Lui tiene molto alla piazza etnea, considera Catania come una seconda casa, una famiglia. E’ stata un’esperienza importante a livello umano e calcistico”.

