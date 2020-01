ESCLUSIVA – Manneh, l’agente: “Torna a Catania con motivazioni doppie. Il 4-2-3-1 di Lucarelli può esaltare le sue caratteristiche”

L’agente Fifa Daniele Sorintano, che cura gli interessi di Kalifa Manneh insieme a ‘Jimmy’ Fontana, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, soffermandosi sul suo assistito e la decisione di rientrare alla base. “C’era stato un pour parler quando trattammo col Catania la risoluzione di Rossetti, poi si è concretizzato il tutto velocemente – le parole di Sorintano – E’ stata davvero una cosa nata in pochissimo tempo, nell’immediatezza di Capodanno si è sviluppata questa opportunità condivisa e richiesta dalla società. Il ragazzo è un patrimonio del Catania e si è deciso di riprendere il progetto. Non credo abbiano influito le due partite in panchina alla Carrarese, semplicemente il Catania ha chiamato e Kalifa ha risposto”.

Nessuna opposizione da parte della Carrarese. “La Carrarese non si è opposta, essendo un giocatore in prestito – aggiunge – In estate nacque un’idea di valorizzazione da parte del Catania mandandolo a Carrara. Kalifa ha fatto bene in Toscana con gol ed assist, facendo sempre la sua parte. Poi è arrivato il richiamo della casa madre e non avrebbe avuto senso dire di no, considerando che ha ancora un contratto di un anno e mezzo con il Catania e Lucarelli sta attuando un modulo che, in questo momento, potrebbe andare a genio per le sue caratteristiche”.

Manneh non dimentica questi mesi vissuti a Carrara. “Il ragazzo ha il massimo rispetto per la piazza, a cui è rimasto molto legato così come la squadra, ma Catania è l’idea di prosecuzione di un lavoro – dice – E’ casa sua. Ho visto come lo hanno accolto i compagni alla ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo. Kalifa si fa volere bene da tutti ed ha un grande rapporto anche con Lo Monaco e tutti i quadri dirigenziali. E’ un ritorno alle origini per lui, con motivazioni raddoppiate e tantissimo entusiasmo. Determinante si è rivelata la chiamata di Lo Monaco e l’aspetto tecnico di Lucarelli, che lo conosce bene e, attraverso il 4-2-3-1, può esaltare le sue caratteristiche”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.