CASO MERIDI – CESSIONE CATANIA: le ultime

Novità in merito ai fronti Meridi e della cessione del Calcio Catania. Cominciamo dal primo punto, che riguarda indirettamente Antonino Pulvirenti e, soprattutto, il futuro di oltre 500 lavoratori. Dichiarato lo stato d’insolvenza della società controllata, ammessa all’amministrazione straordinaria, i tre commissari giudiziali sono chiamati a verificare nei prossimi mesi lo stato passivo di Meridi, che negli ultimi due anni ha fatto registrare una situazione debitoria superiore agli 80-90 milioni di euro. Il 12 maggio si terrà un’udienza per fare il punto sulla gestione dell’attività che, nel frattempo, vede concretizzarsi la riapertura delle trattative per la cessione dei punti vendita Forté per dare speranza ai lavoratori che da mesi non percepiscono regolare stipendio.

Per quanto concerne, invece, la manifestazione d’interesse da parte della cordata capeggiata dal comitato di Fabio Pagliara, come da nota ufficiale emessa venerdì, “entro 7 giorni sarà fornita la documentazione richiesta. Il Comitato, poi, si riserva la possibilità di nominare un advisor. Inoltre il Comitato certificherà la propria capacità finanziaria attraverso una delle ‘big four’ mondiali”. Bisogna, dunque, aspettare ma dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore sembra che i margini per imbastire la trattativa ci siano tutti. La cordata in questione farebbe gradualmente il suo ingresso in seno al Calcio Catania, per poi completarne l’acquisizione a giugno. La trattativa, come più volte sottolineato dalla nostra testata, non dovrebbe concludersi in tempi brevissimi vista la complessità dell’operazione, ma si stanno ponendo le basi per ratificare l’intesa entro un paio di mesi.

