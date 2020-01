ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Pronto a lottare per la B con il Catania, valuteremo il futuro a fine stagione”

Alberto Bergossi, agente di Giovanni Pinto, conferma ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com che il suo assistito non si muove da Catania dopo che, in un primo momento, sembrava destinato a lasciare la Sicilia con la Reggina che aveva manifestato un concreto interesse, prima di fiondarsi sul terzino Daniele Liotti:

“Il Catania mi ha comunicato che giocatore rientra nei piani, di conseguenza è incedibile. Tengo a precisare che lui non ha mai chiesto di andare via. E’ rimasto un po’ così dopo avere ricevuto quel messaggio a Natale invitandolo a trovare nuova sistemazione. A quel punto è normale allarmarsi un attimo. Lo Monaco mi ha detto che la dirigenza è contenta di Pinto ed il messaggio era riferito ad altri calciatori. Io devo salvaguardare la professionalità del giocatore, Lo Monaco mi ha tranquillizzato dicendo che il Catania andrà avanti e cercherà di fare un girone di ritorno importante per giocarsi la promozione in B”.

“Pinto ha un contratto fino a giugno 2021 ed è un professionista serio, le vicende societarie possono un po’ distrarre ma bisogna arrivare a fine campionato nella posizione migliore di classifica per poi giocarsi le promozione attraverso i Play Off. Pinto domenica deve fare una grande partita come tutto il Catania e cercare di vincere più partite possibili, le chiacchiere stanno a zero. La stagione non è compromessa, ci sono esempi di squadre che hanno centrato la B in situazioni d’emergenza. Il Catania ha uno staff tecnico importante, Lucarelli ha le spalle larghe, la squadra deve preparare al meglio i Play Off e giocarsi la Coppa Italia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***