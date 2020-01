ESCLUSIVA – Salandria, l’agente: “Al momento la Reggina non accetta la nostra richiesta, mi auguro che la trattativa si sblocchi”

Per sapere a che punto è la trattativa per il centrocampista della Reggina Francesco Salandria che piace al Catania, abbiamo contattato Bruno Cirillo, agente del ragazzo. Ecco quanto raccolto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com:

“Purtroppo la situazione non si è sbloccata e non so se si sbloccherà. Diciamo che la situazione riguarda la Reggina. Noi abbiamo fatto delle richieste ma siamo ancora lontani dal raggiungere un’intesa. La distanza permane, al momento la richiesta non è stata accettata dalla Reggina. Mi auguro per Ciccio che la questione si sblocchi favorevolmente, perchè non è stato convocato nelle ultime partite ed ha voglia di giocare. E’ chiuso nel suo ruolo perchè la Reggina ha preso un altro centrocampista. Mancano ancora dieci giorni, vediamo cosa succederà. La situazione è un pò complessa, ad oggi mi hanno chiamato altre due squadre ed il problema è lo stesso anche per loro”.

“Il ragazzo verrebbe molto volentieri a Catania. Gli fa molto piacere l’interessamento del Catania. Io per correttezza ho avvisato il club rossazzurro. Ripeto, il discorso è legato solo alla Reggina. Se non viene accettata la nostra richiesta formulata agli amaranto, il ragazzo resta a Reggio. Da più anni il Catania prova a prenderlo. Fa piacere perchè significa che il giocatore è stimato, al di là del problema che sta attraversando il Catania che mi auguro si possa rivolvere per il meglio. In primis per la società ma anche i tifosi. E’ una piazza importante e gli farebbe molto piacere vestire la maglia rossazzurra. Nel 4-2-3-1 verrebbe collocato in una mediana a due ma può ricoprire quasi tutti i ruoli, ha fatto anche il terzino destro e sinistro. Lui, comunque, è un centrocampista naturale”.

