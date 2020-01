ESCLUSIVA – Martignago, l’agente: “Lucarelli lo stima molto, se il Catania chiama…”

Il profilo di Riccardo Martignago, attaccante in forza al Teramo, è stato oggetto di valutazione da parte del Catania nei mesi scorsi. Ne abbiamo parlato con l’agente Paolo Tricoli, per capire se potrebbero esserci i presupposti per un eventuale trasferimento in Sicilia nell’attuale finestra di calciomercato:

“Da parte di Lucarelli c’è grande stima nei confronti del ragazzo. Era un giocatore che poteva essere ragionato quest’estate, poi ad un certo punto il Catania cercava un elemento con un piede diverso ma è sempre stato stimato. Ci sono un pò di squadre su di lui. Ad oggi, personalmente, da Catania non mi ha chiamato nessuno in questa finestra di mercato. Forse perchè prima devono fare valutazioni in uscita. Se il Catania chiamasse, non potremmo rimanere indifferenti. Catania è una piazza talmente bella, importante, con grandissima visibilità, un pubblico meraviglioso ed un centro sportivo invidiato da squadre di Serie A… impossibile non ragionare seriamente di fronte ad un’eventuale proposta del Catania”.

“In questo momento ci sono alcune squadre importantissime di C ad avere richiesto il giocatore. Il Teramo vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma alla fine si potrebbe optare per un prestito ed il Catania, secondo me, avrebbe le carte in regola per poterlo prendere. Io ho un ottimo rapporto con il Direttore Lo Monaco, fatto di stima reciproca. Riccardo, ripeto, piace a Lucarelli per le caratteristiche che possiede. In un 4-2-3-1 può ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti di campo. In certi momenti ha fatto anche la prima punta. Ha gamba, passo, grande qualità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.