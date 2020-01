VERSO CATANIA – AVELLINO: sfida emotiva tra i tecnici Lucarelli e Capuano

Il Catania ospita l’Avellino allo stadio “Angelo Massimino” in occasione del recupero della prima giornata del girone di ritorno non disputata il 22 dicembre scorso in virtù dello sciopero indetto dalla Lega Pro sul tema della defiscalizzazione. Riflettori puntati sul confronto tra due allenatori passionali come Cristiano Lucarelli ed Eziolino Capuano (subentrati in corso d’opera rispettivamente ad Andrea Camplone e Giovanni Ignoffo), i quali si apprestano ad approcciare con pochissime variazioni tattiche l’impegno infrasettimanale di campionato.

Ne è passata di acqua sotto i ponti dopo l’illusorio 3-6 nel match d’andata. Il Catania adesso è reduce da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, mentre l’Avellino ha interrotto a Teramo una striscia positiva che durava da quattro gare. I rossazzurri sono chiamati a finalizzare meglio il gioco espresso e mantenere immacolata la striscia d’imbattibilità casalinga che resiste ormai da aprile dello scorso anno. Confortante lo score dei precedenti confronti casalinghi con la squadra irpina, battuta in dodici incontri di cui l’ultimo in Serie B nella stagione 2014-15.

