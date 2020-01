ESCLUSIVA: Salandria-Catania, intesa con il giocatore. Si aspetta soltanto l’ok della Reggina

Come riportato IN ESCLUSIVA da TuttoCalcioCatania.com, il Catania è vicino al perfezionamento dell’ingaggio di Francesco Salandria. Il duttile centrocampista della Reggina, secondo informazioni raccolte dalla nostra testata, ha già raggiunto sostanzialmente l’accordo con il Catania malgrado altri club abbiano manifestato interesse nei confronti del ragazzo. Prima di formalizzare l’intesa, si attende che la Reggina risolva alcuni dettagli economici per dare il via libera al trasferimento.

