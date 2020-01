ESCLUSIVA – Signorini, l’agente: “Nuovi contatti col Catania”

Andrea Signorini rimane un profilo seguito con interesse dal Catania. Il difensore attualmente in forza al Catanzaro piace alla società rossazzurra. Sentendo l’entourage di Signorini, rispetto ai giorni scorsi in cui il Catania non si era più fatto vivo, abbiamo appreso che il club dell’Elefante ha avviato nuovi contatti per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centrale difensivo classe 1990. Soprattutto dopo l’infortunio riportato da Lorenzo Saporetti (distorsione alla caviglia). Potrebbero esserci novità a breve.

