ESCLUSIVA – Saraniti, l’agente: “Adesso qualche contatto col Catania c’è stato”

Fino a poco tempo fa zero contatti con il Catania, come confermato dall’agente di Andrea Saraniti, Giuseppe Piraino, ai nostri microfoni. Nei giorni scorsi, invece, vi abbiamo informato che lo scenario fosse cambiato con il Catania ad avere manifestato interesse ed il Vicenza che si sarebbe privato del ragazzo solo nel caso in cui avesse reperito sul mercato un sostituto all’altezza. Per saperne di più abbiamo ricontattato l’agente della punta classe 1988. Ecco quanto ha rivelato a TuttoCalcioCatania.com:

“Adesso qualche contatto col Catania c’è stato ma, al momento, non è in uscita da Vicenza quindi non è una trattativa che possiamo portare avanti. Chiaramente, però, le vie del mercato sono infinite. Posso dire che ieri è stato il migliore in campo giocando 80 minuti. Domenica si è rivelato determinante per la vittoria entrando a mezz’ora dalla fine. Oggi non lascia Vicenza, ma non posso prevedere cosa succederà più avanti. Fino al 31 gennaio avremo questa croce addosso, diciamo così perchè fare mercato a campionato in corso non è il massimo della vita. Ad oggi lui sta bene a Vicenza ma non so se domani le cose cambieranno. Può anche darsi che Vicenza prenda Van Basten ed allora valuteremo il trasferimento, ma oggi io lavoro sui fatti e non sulle possibilità. Il club proprietario del cartellino è il Lecce quindi, eventualmente, bisognerebbe prima rientrare dal prestito a Lecce e, poi, fare un nuovo prestito o cessione definitiva”.

