ESCLUSIVA: arrivato l’ok per il tesseramento, Curcio disponibile

Importanti novità giungono dal fronte Alessio Curcio. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, l’ex trequartista del Vicenza che era stato ufficializzato dal Catania ma aveva saltato la convocazione per Francavilla Fontana venendo a mancare l’ok per il tesseramento, lo ha ottenuto proprio in queste ore e, pertanto, sarà regolarmente disponibile in vista di Catania-Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***