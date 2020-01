FABIANI: l’ex Catania tesserato da un club di Promozione

Cresciuto nelle giovanili del Catania, dalla scorsa estate Damiano Fabiani non è più un tesserato rossazzurro. Non essendo vincolato alla società etnea, l’estremo difensore classe 1999 ha assunto la decisione di ripartire dal campionato di Promozione girone D. Precisamente dal Giardinetti che lotta per il mantenimento della categoria. Esordio subito positivo per il portiere che ha respinto efficacemente gli attacchi del Real Cassino contribuendo alla conquista di tre punti preziosi in trasferta per la sua nuova squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***