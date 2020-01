TROCINI (all. Virtus Francavilla): “Pretendiamo rispetto dagli arbitri, non siamo fessi”

Domenica scorsa la Virtus Francavilla ha criticato non poco la direzione di gara dell’arbitro, in occasione dello 0-0 maturato contro il Catania allo stadio “Giovanni Paolo II”. L’allenatore biancazzurro Bruno Trocini torna sugli arbitraggi, rilasciando le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Mi auguro che questi episodi arbitrali finiscano di essere unidirezionali contro di noi perchè ad un certo punto è anche snervante. Non vogliamo parlare degli arbitri perchè comunque sbagliano come noi allenatori e giocatori, ma pretendiamo rispetto dalla classe arbitrale. La nostra educazione non deve essere scambiata per fessaggine. Vogliamo avere quello che ci spetta”.

