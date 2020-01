FORNITO: il Rende prova a battere la concorrenza del Picerno

Inizialmente in vantaggio il Rende, poi sorpasso del Picerno e, adesso, i calabresi potrebbero balzare nuovamente in pole per Giuseppe Fornito. Il centrocampista del Catania piace ad entrambi i club ma la società biancorossa avrebbe trovato gli argomenti giusti per convincere il giocatore a sposare il progetto: contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo in caso di salvezza e la possibilità di riavvicinarsi a casa, essendo nativo di Trebisacce (provincia di Cosenza). Il Rende conta di battere la concorrenza del Picerno e mettere al più presto nero su bianco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***