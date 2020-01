SEYMOUR: oltre 200 partite da professionista, adesso l’ex Catania cambia casacca

Vi ricordate di Felipe Seymour? 32enne centrocampista cileno che il Catania prelevò con la formula del prestito dal Genoa sotto la gestione Montella, Seymour ha collezionato 13 presenze in maglia rossazzurra. Era la stagione 2011/2012. Seymour ha anche siglato un gol durante la breve permanenza ai piedi dell’Etna in occasione di Catania-Atalanta, match disputato il 21 aprile 2012 e vinto con il risultato di 2-0.

Nelle successive esperienze, Seymour è tornato ad indossare la casacca del Genoa facendo discretamente bene prima di essere ceduto al Chievo dove, invece, ha collezionato solo 7 gettoni di presenza. Nella stagione 2013-2014, trasferimento in Serie B per Seymour che non ha fatto sfracelli allo Spezia. Poi un periodo di anonimato e, finalmente, ecco trovare una nuova sistemazione in Brasile. Trattasi del Cruzeiro, prima di approdare al Vasco da Gama.

Nel 2016, ritorno in patria indossando le casacche di Union Española, Universidad de Chile (club in cui crebbe calcisticamente scrivendo importanti pagine di storia) ed ancora Union Española. Adesso, per il quarto anno consecutivo, Seymour gioca in Cile. Nelle ultime ore cambiando nuovamente squadra, destinazione Unión La Calera, con la quale disputerà la Coppa Sudamericana. 227 apparizioni nel calcio professionistico, per lui, fino a questo momento in carriera.

