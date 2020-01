LA GIOVANE ITALIA: “Distefano, nuova stimolante avventura in uno dei club italiani in ascesa”

La Giovane Italia, da sempre molto attenta in fatto di giovani promesse del calcio italiano, dedica le seguenti righe a Gian Marco Distefano, giocatore diretto alla Lazio via Catania:

“Attaccante classe 2000 nato a Catania, Distefano è pronto a trasferirsi in biancoceleste proveniente proprio dal club rossoazzurro, col quale nella prima parte della stagione ha debuttato tra i professionisti. Per lui 3 apparizioni nel campionato di Serie C, prima di una sessione di calciomercato invernale che lo ha indirizzato verso la capitale, dove si è già messo a disposizione di mister Menichini in attesa dell’ufficialità del trasferimento. Figlio d’arte (il papà ha vestito tra le altre proprio la maglia del Catania, con la quale ha anche esordito in Serie A), il classe 2000 siciliano è un centravanti moderno, capace di partecipare attivamente alla manovra della squadra grazie ad una buona tecnica di base e di svariare sul fronte offensivo, proponendosi all’occorrenza come seconda punta o come esterno d’attacco”.

“Generoso, talvolta anche in maniera eccessiva a discapito di quella lucidità che gli permetterebbe di aumentare ulteriormente il fatturato realizzativo, Distefano va a nozze nel corpo a corpo col diretto avversario, ma è capace anche di attaccare la profondità e di farsi valere nel gioco aereo, a dispetto di un’altezza non esagerata (appena superiore al metro e ottanta, ndr.). Ragazzo socievole e brillante, diplomato all’istituto tecnico “Rizzo” di Paternò, Gian Marco è atteso da una nuova e stimolante avventura, da vivere con l’obiettivo di farsi largo nel vivaio di uno dei club in ascesa del nostro calcio”.

