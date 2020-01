LODI: primo sorriso con la maglia della Triestina

Archiviata l’inattesa sconfitta interna con la Sambenedettese, Francesco Lodi è sceso nuovamente in campo dal 1′ per affrontare in trasferta il Piacenza. Il centrocampista ex Catania ha contribuito affinchè la Triestina facesse bottino pieno. 1-2 il risultato finale con doppietta di Maracchi (a segno al 10′ e 59′), prima che Paponi su calcio di rigore firmasse l’unica rete per la formazione piacentina. Questa vittoria consente agli alabardati di tornare in zona Play Off, almeno per il momento.

