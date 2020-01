SALANDRIA (Reggina): rimane l’obiettivo primario per il centrocampo

Nei radar del Catania c’è sempre Francesco Salandria. Il club dell’Elefante non ha abbandonato la trattativa per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Salandria piace al Catania, il Catania piace a Salandria. Si attendono le prossime mosse della Reggina che non ha ancora dato il via libera malgrado l’ok del ragazzo alla società rossazzurra. Il calciatore classe 1995, intanto, ancora una volta non è stato inserito nella lista dei convocati amaranto per scelta tecnica.

