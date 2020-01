LODI (Triestina): “Non mi aspettavo un esordio negativo, sono critico con me stesso”

Mastica amaro Francesco Lodi, dopo la sconfitta casalinga riportata all’esordio con la maglia della Triestina contro la Sambenedettese. Queste le parole dell’ex centrocampista del Catania:

“La prestazione c’è stata. Abbiamo avuto 4-5 palle gol non sfruttate. In questa categoria bisogna segnare quando ti capitano le occasioni. La troppa frenesia ha giocato un brutto scherzo. Facciamo tesoro di questa gara e ripartiamo. Le mie sensazioni restano positive, ovviamente mi auguravo di partire bene ma la strada è lunga, ci sono ancora tante partite da giocare. Mettiamoci sotto e lavoriamo per far sì che i play off vengano giocati in un certo modo. Io rigorista? Sono appena arrivato, il rigore l’ha tirato Pablo e l’ha sbagliato, anch’io ne ho falliti in carriera. Sono critico con me stesso, non mi ritengo soddisfatto della mia prova. Ho commesso tanti errori e non cerco scuse, anch’io devo iniziare a capire la squadra e mi auguro che con il passare dei giorni questo accada”.

