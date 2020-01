LODI: esordio con sconfitta a Trieste

Ko casalingo in campionato per Francesco Lodi alla prima partita da calciatore della Triestina, in 11 contro 9. La sua nuova squadra cede i tre punti alla Sambenedettese in cui militano gli ex rossazzurri Federico Angiulli, Luigi Carillo, Mirko Miceli e Francesco Rapisarda. Il centrocampista recentemente ceduto dal Catania è anche sfortunato perchè colpisce il palo al minuto 76. Al 90′ Costantino accorcia le distanze, ma è troppo tardi. 1-2 il risultato finale allo stadio “Nereo Rocco”.

