MERCATO: Lo Monaco fuori sede, priorità intervenire in attacco

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Direttore Generale del Catania Pietro Lo Monaco sarebbe in questo momento fuori sede. La priorità è, in chiave mercato, sbloccare la situazione legata al reparto offensivo. Si avverte la mancanza di una punta centrale di ruolo, la società rossazzurra sta sondando varie piste. Tra i profili graditi abbiamo inserito, nei giorni scorsi, anche l’attaccante del Catanzaro Andrea Bianchimano. C’è, inoltre, l’ipotesi Aniello Cutolo (Arezzo). In stand by Andrea Saraniti, in questo caso bisogna attendere l’eventuale arrivo di una nuova punta in casa Vicenza.

