MERCATO IN USCITA: tutto ruota attorno a quattro nomi

Molto utile il punto sul mercato di mister Cristiano Lucarelli nel corso della conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Catania-Potenza. Per grandi linee è stato confermato quanto preannunciato dalla nostra redazione nelle ultime settimane. E cioè che i prossimi movimenti in uscita dovrebbero riguardare il solo reparto offensivo. In questo senso i nomi coinvolti in possibili trasferimenti altrove sono quelli di Andrea Mazzarani, Davis Curiale, Maks Barisic e Matteo Di Piazza.

Senza timore di smentita possiamo confermare che almeno uno dei profili appena citati lascerà Catania nella sessione invernale del calciomercato. Lo scenario è in continua evoluzione, prova ne sia che Di Piazza potrebbe cambiare casacca (condizionale obbligatorio). Ma la sensazione è che un eventuale trasferimento dell’ex punta del Lecce si concretizzerebbe solo al verificarsi di certe condizioni. Il Catania non vorrebbe cederlo a costo zero o considererebbe un’eventuale proposta di scambio.

Curiale, invece, fin dalla riapertura ufficiale del mercato di gennaio è stato inserito nella lista dei cedibili. L’attaccante, però, ha rifiutato la proposta del Teramo e non vorrebbe andare via, ma al tempo stesso è chiamato a dimostrare di meritare la permanenza. Contro il Potenza giocherà dal 1′ e sarà una ghiotta occasione da sfruttare. Rispetto a qualche tempo fa, si presentano leggermente in rialzo le quotazioni verso la conferma in rossazzurro di Barisic e, soprattutto, Mazzarani. L’eventuale cessione di Di Piazza potrebbe escludere quella di Mazzarani. E’ una sorta di gioco ad incastro. Ovviamente i partenti saranno rimpiazzati da profili ritenuti adeguati.

