DI MOLFETTA: “Potete dirci che siamo scarsi ma stiamo dando l’anima”

L’ex calciatore del Piacenza Davide Di Molfetta in sala stampa, dopo il risultato di 1-1 maturato a Catania al cospetto del Potenza:

“Il mister mi ha fatto agire da trequartista mettendomi più vicino alla porta ed è un ruolo che mi piace ricoprire. C’è amarezza per non avere vinto, ma se il Potenza è quarto e noi settimi in classifica qualcosa non va perchè il campo, oggi, non dimostra questa differenza. Stiamo lavorando, dobbiamo essere più cattivi ma c’è anche sfortuna. Il mister può darci tanto. Coppa Italia fondamentale? Noi dobbiamo avere la massima concentrazione sia in campionato che in Coppa. In questo momento la Coppa Italia è importantissima ma vincere aiuta a vincere, dobbiamo stare sul pezzo sempre. Se avvertiamo il mancato sostegno delle Curve? I tifosi hanno le proprie ragioni, ma oggi abbiamo ricevuto applausi dai presenti allo stadio. Possono dirci che siamo scarsi ma noi stiamo dando l’anima e lo dimostriamo”.

