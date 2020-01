SARNO: ritorno al gol, interrotto un lungo digiuno

1 settembre 2019. Data che si riferisce all’ultima volta in cui Vincenzo Sarno era entrato nel tabellino dei marcatori. Avversaria la Virtus Francavilla sconfitta per 2-1. Poi l’infortunio al menisco riportato in quel di Potenza lo ha costretto a rimanere a lungo fermo ai box. L’11 dicembre ha fatto ritorno in campo a Pagani, subentrando nei minuti finali a Rosario Bucolo. Successivamente ha incrementato in maniera graduale il minutaggio e mercoledì, in occasione del recupero della 20/a giornata, ha giocato nella ripresa mettendo a segno due gol decisivi nell’economia della gara vinta contro l’Avellino al “Massimino”. Digiuno interrotto per un giocatore che, se pienamente recuperato, potrà continuare a fare la differenza.

