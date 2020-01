SINDACO POGLIESE: “Servono grande passione e risorse sufficienti per rilanciare il Catania”

Ai microfoni dell’Adnkronos, il sindaco di Catania Salvo Pogliese:

“Mi auguro che possa esserci un passaggio di testimone. Sono assolutamente riconoscente nei confronti della società del Calcio Catania che ha regalato eccezionali soddisfazioni che non dobbiamo dimenticare ma credo sia giunto il tempo di un passaggio del testimone. Mi interessa poco sapere chi sarà il nuovo proprietario del Calcio Catania mi interessa invece se tutto ciò potrà essere determinato da una grande passione e da risorse sufficienti per immaginare una programmazione seria per ritornare nei palcoscenici importanti per la nostra città”.

