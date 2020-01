TERAMO: tra Barisic e Curiale, in questo momento più agevole arrivare al primo

Non si sblocca ancora la trattativa per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Maks Barisic e Davis Curiale da parte del Teramo. Il Catania vuole cedere entrambi alla società abruzzese, la quale non molla la presa ma sta facendo i conti soprattutto con le resistenze di Curiale. L’ex attaccante del Frosinone non vuole lasciare la Sicilia e, in caso di permanenza, bloccherebbe l’arrivo di una nuova punta in casa rossazzurra. Nel caso di Barisic, invece, l’incognita sarebbe rappresentata dalla formula del trasferimento che avverrà a titolo definitivo o temporaneo. Ad oggi appare realisticamente più agevole, per il Teramo, arrivare al calciatore sloveno.

