TORRE DEL GRIFO: rientra in gruppo Marchese, Saporetti a riposo

Come già riportato, il Catania ha sostenuto oggi a Torre del Grifo il primo allenamento in vista della sfida all’Avellino in calendario mercoledì 22 gennaio, alle 15.00, al “Massimino”. Mister Lucarelli ha disposto e diretto lo svolgimento di programmi differenziati per due gruppi di lavoro: defaticamento e rigenerazione muscolare per i rossazzurri schierati contro il Potenza; esercitazioni tattiche, cross e conclusioni in porta per gli altri calciatori a disposizione. Marchese ha smaltito i postumi di un attacco influenzale ed è rientrato in gruppo. A riposo Saporetti, ieri costretto a lasciare il campo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Martedì pomeriggio, rifinitura e convocazioni.

