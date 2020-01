DI PIAZZA – CATANZARO: contropartite tecniche per sbloccare l’operazione?

60% addio al Catania, 40% permanenza. Queste, al momento, le percentuali di Matteo Di Piazza che è stato convocato per il match casalingo con il Potenza ma ha scaldato la panchina per l’intera durata dell’incontro. L’attaccante può lasciare la Sicilia ma soltanto alle condizioni del Catania, che non intende privarsene a cuor leggero. L’interesse del Catanzaro c’è, attenzione però alla possibilità che il calciatore di Partinico venga utilizzato come pedina di scambio. Il difensore Andrea Signorini è un’ipotesi (soprattutto se Lorenzo Saporetti non dovesse rientrare a breve), ma anche uno degli attaccanti presenti nell’organico giallorosso potrebbe contribuire a sbloccare la cessione di Di Piazza.

