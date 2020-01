VERSO CATANIA – POTENZA: Furlan sfida il portiere più imbattuto del girone C

L’ex portiere rossazzurro Raffaele Ioime è, ancora oggi, l’estremo difensore ad avere fatto registrare il più elevato numero di clean sheets nel girone C. Domenica pomeriggio sfiderà proprio il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Sono 9 le partite in cui Ioime non ha subito alcuna rete in questo campionato. Alle sue spalle i portieri Pierluigi Frattali (Bari) ed Enrico Guarna (Reggina), entrambi attualmente fermi a quota 8. Il numero uno del Catania Jacopo Furlan proverà a dare continuità alla prestazione offerta in quel di Francavilla Fontana, avvicinandosi proprio al trio sopra citato. Al momento Furlan ha collezionato 6 clean sheets in campionato.

