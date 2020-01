VERSO VITERBESE – CATANIA: alla scoperta della squadra laziale

La Viterbese sarà il prossimo avversario del Catania. La squadra dell’Alto Lazio (insieme al Rieti) è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel Girone C di Serie C. I laziali, che registrano un’età media di squadra tra le più basse del torneo, proveranno a proseguire la striscia positiva di risultati al “Rocchi”.

Perso il guizzante fantasista belga Vandeputte l’ultimo giorno di mercato, la Viterbese può contare comunque su giocatori d’esperienza come Pacilli e De Falco, ma spiccano soprattutto le temibili punte Tounkara e Volpe, autore di 8 gol a testa. Markic buon innesto per il reparto arretrato, guidato da De Giorgi. Tra i giovani più interessanti, menzione particolare meritano l’attaccante Bunino ed i centrocampisti Bensaja e Besea, quest’ultimo adattato in difesa con risultati lusinghieri nella precedente gara di campionato a Pagani. Ad inizio stagione, seduto sulla panchina di una squadra profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione c’era Giovanni Lopez (celebre capitano del Vicenza di Guidolin), il quale sostituì Antonio Calabro poco prima dell’inizio del torneo. Il 12 novembre scorso, a sorpresa Calabro è stato richiamato dalla dirigenza proponendo tuttora con regolarità il 3-5-2 o 3-4-1-2.

Alla storia della Viterbese sono legati personaggi come Sandro Ciotti e Omar Sivori. Il primo giocò nel 1948 a Viterbo appena ventenne, mentre il secondo guidò la società tra il 1986 e il 1988. Gli anni d’oro coincidono con la presidenza del vulcanico Luciano Gaucci a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando fu sfiorata a più riprese la promozione in Serie B. La Viterbese ha rappresentato il trampolino di lancio per giocatori del calibro di Baiocco, Liverani e Di Loreto, ed è stato il primo club professionistico ad aver ingaggiato un tecnico donna, Carolina Morace nel 1999. Il palmarès si è arricchito in anni recenti con la conquista dello scudetto dilettanti nel 2016 e della Coppa Italia Serie C vinta lo scorso maggio sotto la guida di Pino Rigoli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***