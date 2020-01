GIOVANILI CATANIA: i prossimi impegni di Berretti e Under 17/15 Serie C

Riportiamo di seguito le prossime gare di campionato in programma per le formazioni giovanili del Catania Berretti, Under 17 e Under 15 Serie C:

Berretti – Martedì 28 gennaio alle 15.00, allo stadio “Antonio Desiderio”, Cavese-Catania

Under 17 Serie C – Domenica 26 gennaio alle 15.00, allo stadio “Pino Bongiorno” di Caltagirone, Sicula Leonzio-Catania

Under 15 Serie C – Domenica 26 gennaio alle 11.00, allo stadio “Pino Bongiorno” di Caltagirone, Sicula Leonzio-Catania

