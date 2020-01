VERSO VITERBESE – CATANIA: sfida da ex per il rossazzurro Conticchio

Attuale collaboratore tecnico del Catania e fedelissimo di mister Cristiano Lucarelli, questo pomeriggio Alessandro Conticchio affronta la sfida di Viterbo da ex. Ha operato, infatti, tra le fila della Viterbese nella stagione 2011-2012. Fu la prima nuova esperienza lavorativa dopo avere lasciato il calcio giocato. Sedette sulla panchina gialloblu ricoprendo il ruolo di allenatore della prima squadra in Serie D, subentrando al dimissionario Raffaele Sergio. Nello staff c’era anche l’ex Catania Patrizio Fimiani, intervistato ieri dalla nostra redazione. ll 26 marzo 2012 Conticchio venne esonerato facendo posto ad Oberdan Biagioni e, nel novembre dell’anno successivo, ripartì come allenatore in seconda da Viareggio, su chiamata di Lucarelli.

